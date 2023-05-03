В Госдуму внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в детсады

Фото: пресс-служба Госдумы

Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект о приоритетном зачислении детей участников СВО в школы, лагеря и детские сады. Об этом в среду, 3 мая, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

— Дети добровольцев, а также погибших в зоне СВО бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря. Законопроект, предоставляющий такую возможность, рабочая группа по вопросам СВО за подписью руководителей всех фракций ГД внесла в парламент, — написал он в своем Telegram-канале.

В конце декабря прошедшего года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях — 10 процентов бюджетных мест — для героев специальной военной операции и для детей военных — участников СВО.

Также депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий начисление пенсионерам силовых ведомств пенсии без ограничений за весь период, когда она не выплачивалась своевременно.