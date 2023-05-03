Полиция Германии провела обыск на яхте нарушающего санкции россиянина

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На яхте гражданина Российской Федерации, расположенной на севере Германии, прошли обыски. Владельца судна подозревают в нарушении наложенных на него санкций. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в немецком федеральном ведомстве уголовной полиции.

Имя и фамилия гражданина, на лодке которого прошел обыск, не уточняются. Однако известно, что с 2022 года он находится под санкциями Евросоюза. Участие в обыске на его яхте приняли 30 следователей.

Россиянина подозревают в том, что после попадания в ограничительный список он не уведомил Немецкий федеральный банк и федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) о хранящихся на территории Германии «крупных» активах.

Обыск в рамках расследования провели в отношении 67-летнего предпринимателя, говорится в сообщении на сайте Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

В марте 2022 года власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов. Бизнесмена подозревают в ФРГ в отмывании денег. Уточняется, что 156-метровую яхту Dilbar конфисковали в Гамбурге на севере ФРГ.