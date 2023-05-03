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От арт-объекта из журавликов до венков из полевых цветов. «Остров Мечты» отпразднует День Победы

Михаил Петров
Общество
От арт-объекта из журавликов до венков из полевых цветов. «Остров Мечты» отпразднует День Победы
Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

9 мая в городской прогулочной зоне столичного парка развлечений «Остров Мечты» пройдет большая праздничная программа, приуроченная ко Дню Великой Победы. Посетителей ждут выступления музыкальных коллективов, пять мастер-классов для взрослых и детей, тематическая фотозона и отправка поздравительных открыток родным и близким. Все мероприятия бесплатны.

В День Победы на центральной площади «Москва» гости городского парка развлечений смогут послушать под аккомпанемент аккордеона знаменитые песни военных лет, а также отправить поздравительную открытку близким, воспользовавшись специальным почтовым ящиком.

В течение дня для всех посетителей будет доступен интерактивный арт-объект в формате фотозоны, который будут украшать сами гости столичного парка развлечений. Каждый желающий сможет прикрепить к арт-объекту бумажных журавликов — символов светлой памяти сражавшимся в Великой Отечественной войне, а также написать свои пожелания.

В этот праздничный день для всех желающих в городском парке развлечений пройдет мастер-класс по созданию гвоздики из бумаги — одного из символов Дня Победы.

Для взрослых гостей проведут занятия по сборке различных моделей военной техники: самолетов, танков, кораблей.

Юные посетители столичного парка развлечений вместе с аниматорами создадут своими руками поздравительные открытки.

Взрослым гостям парка развлечений предложат сплести венок из полевых цветов под руководством опытных флористов, а для посетителей помладше проведут мастер-класс по изготовлению журавлей из бумаги в технике «оригами».

Вход на мероприятие свободный.

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