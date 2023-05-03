Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Воздушную тревогу объявили в Киеве

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Фото: Unsplash

На территории Киева объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 3 мая, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно представленным данным, сигнал о тревоге прозвучал в 16:28. Позже предупреждение распространилось на территорию всей страны, передает РИА Новости.

Предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже началось. По его словам, в ближайшее время оно может перейти в активную фазу.

Украинские власти не собираются рассказывать детали весеннего контрнаступления своим союзникам, чтобы предотвратить утечку информации, которая может поставить действие под угрозу. Об этом сообщило издание Politico.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Россия получает информацию о планируемом наступлении украинских войск через разные каналы.

Украина Спецоперации Киев
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте