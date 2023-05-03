Воздушную тревогу объявили в Киеве

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На территории Киева объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 3 мая, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно представленным данным, сигнал о тревоге прозвучал в 16:28. Позже предупреждение распространилось на территорию всей страны, передает РИА Новости.

Предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже началось. По его словам, в ближайшее время оно может перейти в активную фазу.

Украинские власти не собираются рассказывать детали весеннего контрнаступления своим союзникам, чтобы предотвратить утечку информации, которая может поставить действие под угрозу. Об этом сообщило издание Politico.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Россия получает информацию о планируемом наступлении украинских войск через разные каналы.