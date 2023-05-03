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Приметы и советы

Москвичам рассказали, как уберечься от карманных краж

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Город
Москвичам рассказали, как уберечься от карманных краж
Фото: shutterstock

Для того, чтобы не стать жертвой воров-карманников нужно, в первую очередь, проявлять бдительность. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 3 мая.

По ее словам, другого эффективного способа уберечься от этого рода преступников нет.

— Не следует оставлять свои вещи без присмотра, ни на кассе, ни в парке на скамейке. Если вы дорожите имуществом, не передавайте его третьим лицам, — отметила Анфиногенова.

Также она посоветовала всегда перевозить рюкзаки и сумки закрытыми, и держать из перед собой.

Ранее прокуратура сообщила о том, что в столице снизилось количество краж. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал более чем на 20 процентов.

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