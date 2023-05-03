Москвичам рассказали, как уберечься от карманных краж
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Для того, чтобы не стать жертвой воров-карманников нужно, в первую очередь, проявлять бдительность. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 3 мая.
По ее словам, другого эффективного способа уберечься от этого рода преступников нет.
— Не следует оставлять свои вещи без присмотра, ни на кассе, ни в парке на скамейке. Если вы дорожите имуществом, не передавайте его третьим лицам, — отметила Анфиногенова.
Также она посоветовала всегда перевозить рюкзаки и сумки закрытыми, и держать из перед собой.
Ранее прокуратура сообщила о том, что в столице снизилось количество краж. По сравнению с предыдущим годом этот показатель упал более чем на 20 процентов.