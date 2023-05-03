Минобороны: Российские ПВО перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили одну управляемую авиационную бомбу JDAM производства Соединенных Штатов Америки. Кроме того, были уничтожены 16 украинских беспилотников. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО также смогли перехватить четыре реактивных снаряда HIMARS. В Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В Сумской области военнослужащим России удалось уничтожить склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). За сутки военная техника противника была поражена в 102 районах, говорится в сообщении Telegram-канала «Минобороны России».

Российские истребители группировки войск «Южная» уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Авдеевки. Также артиллерия группировки поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны России сбили три самолета украинской армии.