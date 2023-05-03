«Не осталось вариантов»: Медведев заявил о необходимости «физического устранения» Зеленского

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в среду, 3 мая.

— После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции, — выразил мнение политик в своем Telegram-канале.

В своей публикации Медведев также сравнил действующего главу украинского государства с Адольфом Гитлером и напомнил, что лидер нацистской Германии не подписывал никаких документов о капитуляции.

Заявление сделано на фоне инцидента, произошедшего ночью в среду, 3 мая. В этот день украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на кремлевскую резиденцию президента России.