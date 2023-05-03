В США заявили, что не поощряют Украину к нанесению ударов по территории России

Фото: Unsplash

Руководство Соединенных Штатов не поощряет украинские власти в нанесении ударов по территории России. Об этом в среду, 3 мая, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в контексте попытки атаки дронов на Кремль.

— США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ... Но я бы не хотела спекулировать о достоверности этих сообщений, — цитирует слова Жан-Пьер ТАСС.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также отметил, что власти страны не имеют отношения к атаке дронов.

Телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне не знали о готовящейся атаке дронами на Кремль, никаких предупреждений не было.