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Приметы и советы

Французский политик заявил, что за атакой на Кремль стоят американские «ястребы»

Ирэна Колесова
В мире
Французский политик заявил, что за атакой на Кремль стоят американские «ястребы»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение о том, что за прошедшей атакой беспилотников на московский Кремль могут стоять американские «ястребы».

— Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих 3-й мировой войны?! Эти сумасшедшие люди готовы на все! Они уже взорвали Северный поток! — написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.

О том, что беспилотники попытались атаковать Кремль, стало известно 3 мая. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина позже подчеркнул, что главы государства в тот момент не было в его резиденции. В пресс-службе Кремля добавили, что оба беспилотных летательных аппарата были своевременно выведены из строя. Их атака не привела к ущербу или к пострадавшим.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки резиденции президента России Владимира Путина в Кремле украинскими беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что дело квалифицируется как террористический акт.

Ночью 3 мая украинская армия попыталась ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина беспилотными летательными аппаратами. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Украина атаки Кремль
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