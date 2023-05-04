СМИ: Суд в Нью-Йорке отклонил иск Дональда Трампа к газете New York Times

Фото: shutterstock

Судья верховного суда Нью-Йорка отклонил иск Дональда Трампа против газеты New York Times на 100 миллионов долларов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает интернет-портал Axios.

— Иск бывшего президента Трампа против The New York Times был отклонен судьей верховного суда Нью-Йорка, — говорится в публикации.

В иске, поданном в сентябре 2021 года, Трамп обвинил газету в убеждении Мэри Трамп, его племянницы и бывшего сотрудника его личного адвоката, якобы выносить секретную информацию о нем. Речь шла о том, что ее якобы попросили «вынести тайком записи из офиса адвоката и передать их газете». В иске также отмечалось, что Мэри до этого подписывала соглашение о конфиденциальности. Стоит отметить, что решение по делу самой Мэри Трамп судом пока еще не принято, передает РИА Новости.

В статье, опубликованной в сентябре 2020 года, газета New York Times утверждала, что тогдашний президент США Дональд Трамп якобы не уплатил федеральный подоходный налог за последние 10 лет. Три журналиста газеты, которые написали эту статью, были названы в иске Трампа поименно и обвинены в якобы «злом умысле» и попытках нанести ему «политический ущерб».

Стоит отметить, что и в отношении самого Трампа в США поданы иски. Суд в Нью-Йорке предъявил Дональду Трампу обвинение по более чем 30 пунктам. Впервые в истории США бывший президент страны стал фигурантом уголовного дела. Трамп вину не признал и подтвердил свое намерение вновь возглавить Штаты. Как Трамп оказался на скамье подсудимых, в чем его обвиняют и какое наказание ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».