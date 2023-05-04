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Приметы и советы

Психолог Спинка назвала женские качества, которые чаще всего отпугивают мужчин

Ирэна Колесова
Общество
Психолог Спинка назвала женские качества, которые чаще всего отпугивают мужчин
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Психологи считают, что есть определенные типы женщин, которые чаще других могут потерять любимого мужчину просто из-за особенностей своего характера. Самые распространенные ошибки в отношениях назвала специалист Инесса Спинка.

Психолог выразила уверенность, что некоторые качества женского характера могут откровенно отпугнуть мужчин и стать причиной для расставания. Например, среди таких черт характера женщины можно выделить отсутствие уважения к себе, постоянные капризы и высокий уровень конфликтности.

— Отношения в каждой паре индивидуальны. Моменты, привлекающие одних мужчин, других оттолкнут. Однако есть нюансы, которые большинство здоровых и адекватных мужчин стремятся избегать в общении с женщинами, — говорит Спинка.

По словам Спинки, даже с такими женщинами отношения могут быть устойчивыми, но большинство здоровых и адекватных мужчин стремятся избежать романов со вторыми половинками, которым свойственно не уважать саму себя, передает слова психолога издание «Лента.ру».

Распространенной причиной для расставания с любимым может оказаться также обычная женская несамостоятельность. Успешные и самодостаточные люди, как правило, ищут таких же партнеров, которые подпитывают друг друга энергетически и растут в личном и профессиональном плане.

Если же женщина оказывается человеком, который ждет от мужчины всех действий, решений, инициативы к общению, то молодой человек в какой-то момент может просто не выдержать и пойдет искать себе более самостоятельную половинку, считает специалист.

Психотерапевт Рэйчел Райт рассказала о том, как быстрее и легче пережить расставание со своей второй половинкой. Она уверена, что любой человек может заглушить боль примерно за 60 дней, рассчитывать на хорошее настроение раньше изначально не стоит. По словам эксперта, на эти два месяца желательно вообще никак не контактировать с бывшим партнером.

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