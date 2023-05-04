Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая
Фото: Unsplash

Несколько мощных взрывов прогремели в Киеве и Одессе в ночь на четверг, 4 мая. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что после взрывов в городах начала работать система ПВО. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, передает РИА Новости.

Утром, 28 апреля, украинские сообщили, что в Киеве прогремели взрывы. Позже администрация города проинформировала о работе системы противовоздушной обороны. В Оболонском районе Киева в результате взрывов была повреждена локальная линия электросети.

Также в Харькове уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Власти города советовали местным жителям не выходить на улицы и оставаться в домах или в укрытиях. Горожане сообщали, что в городе периодически виднеются столбы дыма. При этом данных о пострадавших не приходило, как и подробностей происходящего.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начались еще в октябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом России после взрыва на Крымском мосту.

Украина Взрывы Киев
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте