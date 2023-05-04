Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая

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Несколько мощных взрывов прогремели в Киеве и Одессе в ночь на четверг, 4 мая. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что после взрывов в городах начала работать система ПВО. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, передает РИА Новости.

Утром, 28 апреля, украинские сообщили, что в Киеве прогремели взрывы. Позже администрация города проинформировала о работе системы противовоздушной обороны. В Оболонском районе Киева в результате взрывов была повреждена локальная линия электросети.

Также в Харькове уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Власти города советовали местным жителям не выходить на улицы и оставаться в домах или в укрытиях. Горожане сообщали, что в городе периодически виднеются столбы дыма. При этом данных о пострадавших не приходило, как и подробностей происходящего.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины начались еще в октябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом России после взрыва на Крымском мосту.