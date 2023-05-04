В России вступили в силу новые требования к системам оповещения населения

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В четверг, 4 мая, в России вступают в силу новые требования к системам оповещения населения, которые уже внесены в федеральные законы «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Согласно поправкам, порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения теперь определяет правительство. Помимо этого, внесены новые понятия «системы оповещения населения» и «оповещение населения», передает РИА Новости.

Накануне в Госдуму внесли поправки в федеральный закон о военном положении. Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников пояснил, что данные изменения связаны с согласованием законодательных актов при проведении выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В данных регионах еще до вхождения в состав России ввели режим военного положения.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый законопроект связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.