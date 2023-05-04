Время поездок на городском транспорте по шести улицам в ЗАО сократилось почти в два раза

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В прошлом году на западе Москвы было введено шесть новых выделенных полос. Это значительно улучшило транспортную доступность для пассажиров, а также сократило время поездки и ожидания. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Открытие одной выделенки снижает вероятность ДТП с городским транспортом на 30–40 процентов и уменьшает риски для всех участников дорожного движения. Мы продолжим работу в этом направлении по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, — заявил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Согласно данным аналитиков, время поездок на участках улиц, где были введены выделенные полосы, сократилось в час пик в среднем в 1,8 раза. Кроме того, жители района Раменки могут быстрее добираться до Киевского вокзала, а жители района Кунцево теперь быстрее добираются от метро «Кунцевская» до дома. Также на 43 маршрутах теперь лучше соблюдается расписание.

Кроме того, шесть новых выделенных полос на юго-западе Москвы также помогли улучшить транспортную доступность для пассажиров, снизить среднее время поездки и ожидания транспорта.