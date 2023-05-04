Более 27 тысяч лучевых исследований пациентов ЯНАО проанализировали московские нейросети

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) более 27 тысяч исследований провели разработанные в столице нейросети. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С начала запуска пилотного проекта Депздрава Москвы по подключению медицинских организаций региона к столичному эксперименту уже более 27 тысяч лучевых исследований пациентов ЯНАО — флюорографии, рентгенографии, компьютерной томографии органов грудной клетки и маммографии — врачи проанализировали при помощи искусственного интеллекта, — рассказала она.

За полгода к проекту присоединились порядка 80 рентгенологов ЯНАО.

По словам главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, благодаря искусственному интеллекту врачи могут экономить время на диагностических процедурах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Искусственный интеллект в восемь раз сократил время на проведение анализа маммографии в столичных медучреждениях, сообщил глава города Сергей Собянин. На сегодняшний день рентгенологи используют около 50 сервисов ИИ. В частности, нейросети наносят на снимки цветовую разметку, производят измерения, определяют признаки рака легких и многое другое.