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Главархив рассказал, как в советской Москве устанавливали правила для работы косметологов

Полина Пашкина
Город
Главархив рассказал, как в советской Москве устанавливали правила для работы косметологов
Фото: Главархив Москвы

Архивный фонд столичного Главархива в четверг, 4 мая, представил документы Моссовета, в которых в мае 1946 года были утверждены правила содержания косметических кабинетов в городе. Они заложили нормативную базу для работы косметологических и маникюрных кабинетов почти на весь период послевоенной советской истории.

По установленным правилам открыть и содержать в столице можно было два типа кабинетов: врачебно-косметические (вмешательства под руководством врача-специалиста) и косметические (в них работу выполняли медсестры с квалификацией по косметике). Для этого было необходимо наличие профессионально подготовленного медицинского персонала и разрешения от райгорздравотделов и санитарной инспекции.

В обычных косметических кабинетах посетителям могли сделать массаж, эпиляцию бровей, окрашивание ресниц, чистку кожи, маникюр, педикюр и прическу. Во врачебно-косметических кабинетах предлагали услуги с отшелушивающими процедурами, масками, компрессами. Также специалисты занимались лечением волос и другими процедурами по назначению, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ко Дню кондитера столичный Главархив опубликовал рецепты тортов и пирожных XIX века.

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