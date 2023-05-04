Захарова: За все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО в целом

Фото: МИД РФ

США, Великобритания и представители НАТО несут ответственность за все действия киевского режима. Об этом в четверг, 4 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы, — сказала она.

Дипломат в своем Telegram-канале написала, что западные страны уничтожили законную власть на Украине, а также «поставили у руля авантюристов и бандитов».

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает нужным. По его словам, власти дадут ответ после анализа всех угроз, которые киевский режим создал в отношении РФ посредством инцидента с дронами.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле. С таким поручением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».