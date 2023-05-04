Синоптик Леус сообщил о пике похолодания в Петербурге

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Похолодание, которое установилось в Санкт-Петербурге в начале майских праздников, выходит на пик. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

Он отметил, что 4 мая Северная столица будет находиться под влиянием тыловой части циклона, поступление холодного воздуха усилится.

В четверг в городе пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах возможен мокрый снег, сообщает издание «Невские новости».

Температура воздуха не превысит отметку в плюс семь градусов. Ожидается порывистый ветер западного и северо-западного направлений до 10 метров в cекунду. В ночное время возможны заморозки.

В свою очередь синоптик Александр Колесов добавил, что 5 мая сохранятся такие же погодные условия, а 6 мая осадков не ожидается, поэтому воздух может прогреться до плюс 9 градусов, передает газета «Петербургский дневник». В конце недели в город придет потепление.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что в начале мая в Москве установится довольно теплая погода, однако не исключены осадки и порывы ветра.