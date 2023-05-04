Полиция вычислила хулигана по видео из интернета и задержала его в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который без страховки прошелся по парапету метромоста станции «Воробьевы горы». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в четверг, 4 мая.

По данным ведомства, злоумышленника выявили во время мониторинга интернета. Сотрудники полиции нашли видео, на котором запечатлена прогулка мужчины по парапету моста станции метро, расположенного высоко над уровнем воды. Примечательно, что нарушение транспортной безопасности пытались пресечь сотрудники метрополитена, однако на их требования мужчина не обращал внимания.

Вскоре личность нарушителя была установлена. Им оказался 22-летний гость столицы. Мужчину задержали.

— Подозреваемый объяснил, что решился на подобные действия по глупости, — отметили в ведомстве.

В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Суд признал его виновным и оштрафовал.

Другого мужчину задержали после нарушения транспортной безопасности на станции метро «ВДНХ». 31-летний пассажир спрыгнул на рельсы и объяснил это желанием покурить.