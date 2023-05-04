Песков рассказал о вариантах ответа на украинскую атаку на Кремль

Фото: администрация президента РФ

Москва рассматривает самые различные варианты ответа на украинскую атаку на Кремль. Об этом в четверг, 4 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Самые различные. Естественно, здесь я никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах, — ответил он на вопрос РИА Новости.

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. Очевидцы сообщили об искрах, которые они видели в районе выведения дронов из строя у Кремля. Кроме того, по их словам, раздался хлопок, похожий на «раскат грома». Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на резиденцию президента России в Кремле. С таким поручением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву. В Соединенных Штатах Америки, по словам неназванного американского чиновника, ничего не знали о готовящемся ударе беспилотников по Кремлю.