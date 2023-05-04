Стоматолог Жучковская пояснила, почему важно ухаживать за молочными зубами

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Очень важно начинать уход за молочными зубами сразу, как только прорезался первый, поскольку от их состояния напрямую зависит здоровье будущих постоянных зубов. Об этом рассказала детский стоматолог Юлия Жучковская.

По словам врача, если на молочном зубе появился кариес, то заболевание затем может перейти и на постоянный.

Кроме того, при неправильной гигиене ротовой полости происходит развитие бактерий Streptococcus mutans, и ребенок проглатывает их вместе с едой. Это может привести к проблемам с желудком.

Если не лечить молочные зубы вовремя, то ребенок может потерять зуб раньше, чем он должен поменяться, что негативно скажется на формировании прикуса.

— Еще одна из немаловажных причин ухаживать за молочными зубами — это то, что сформированная с раннего детства привычка ухода за полостью рта останется на всю жизнь, — добавила Жучковская в комментарии РИАМО.

В свою очередь стоматолог Екатерина Гаева напомнила, что зубы нужно чистить два раза в день по две–три минуты, передает Nation News.

Стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России, кандидат медицинских наук Андрей Жук назвал причины возникновения кариеса.