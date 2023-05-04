В Госдуме заявили, что провал наступления ВСУ не приведет к окончанию спецоперации

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В случае провала контрнаступления украинских войск спецоперация не завершится. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в четверг, 4 мая.

— Это может быть важным этапом в развитии специальной военной операции. Если ситуация развернется для нас удачно, то противник может оказаться очень существенно обескровлен или даже потерять контроль над войсками. Но это не значит, что СВО закончится, — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов заявил, что российская армия готова отразить наступление украинской армии в Луганской народной республике.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Россия получает информацию о планируемом наступлении украинских войск через разные каналы. По словам эксперта, не стоит верить всему, что пишут СМИ относительно контрнаступления украинских войск.