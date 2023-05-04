Москвичи назвали профессии, представители которых являются «самыми вредными» среди коллег

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Согласно данным исследования Superjob, самыми «вредными» коллегами, с которыми тяжело общаться на работе, москвичи считают финансовых специалистов, бухгалтеров и программистов. В опросе приняли участие трудоустроенные горожане.

Финансовых специалистов и бухгалтеров считают трудными в общении по рабочим вопросам 13 процентов респондентов. Эти специальности стали самыми популярными в исследовании. Еще девяти процентам опрошенных сложно найти общий язык с программистами.

Семь процентов участников исследования рассказали, что им трудно построить коммуникацию со специалистами служб безопасности и инженерами. Пять процентов москвичей испытывают сложности в общении с рабочими, экономистами и юристами. При этом пять процентов опрошенных затрудняются в поиске общего языка с представителями своих же профессий.

Три процента респондентов отметили, что им сложно разговаривать с менеджерами по продажам, а два — с офис-менеджерами и менеджерами по персоналу.

Для каждого десятого участника исследования трудности в общении зависят не от профессии, а от характера коллеги. При этом 32 процента москвичей рассказали, что легко находят общий язык с представителями любых профессий.

Исследование показало, что более 72 процентов человек среди россиян от 25 до 55 лет становились свидетелями или жертвами пассивной агрессии на работе. Участники опроса назвали самые раздражающие фразы начальства.