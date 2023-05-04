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Меркурий, выйди вон! Самые важные астрологические события в мае и начале июня

Анна Темнышова
Общество
Меркурий, выйди вон! Самые важные астрологические события в мае и начале июня
Фото: pixabay.com

«Вечерняя Москва» выяснила, какие еще события с астрологической точки зрения будут важными в мае — начале июня.

15 мая Меркурий из ретроградного положения перейдет снова в директное. А это значит, что смело можно планировать крупные покупки, сделки с недвижимостью, менять работу, если давно хотели, начинать новые проекты. В целом все процессы, которые стопорились почти три недели, сдвинутся с мертвой точки. Жизнь снова заиграет красками.

15 мая Юпитер — планета изобилия и расширения — переходит в Тельца. Это прекрасное время для накоплений, приведения своего дома в порядок, а также ремонта. Займитесь садом-огородом — урожай, поверьте, будет на славу.

С 30 мая по 6 июля Венера будет в Раке. Время повышенной восприимчивости. Готовьтесь к серьезным отношениям, ждите, когда планета уйдет из ветреных Близнецов

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