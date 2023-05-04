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Суд оставил без изменений приговор Александру Попову, обвиняемому в убийстве «Мисс Кузбасс — 2010»

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оставил без изменений приговор Александру Попову, обвиняемому в убийстве «Мисс Кузбасс — 2010»
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, поселение Десёновское, жилой комплекс Андерсен, улица Нильса Бора Карта всех событий

Бывшего вице-мэра Новокузнецка, осужденного за убийство «Мисс Кузбасс — 2010» Сапожниковой, оставили в колонии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 4 мая.

По ее словам, Мосгорсуд оставил в силе вынесенный Щербинским районным судом приговор.

Бывшего вице-мэра приговорили к 12 годам колонии строгого режима 2 сентября 2022 года. По версии суда, 31 августа 2021 года он убил Сапожникову в квартире жилого дома на улице Нильса Бора. В ходе бытовой ссоры Попов несколько раз ударил свою жену острым предметом в грудь и шею. От полученных ран 29-летняя женщина скончалась на месте. После совершения преступления мужчина тайно похоронил жену в лесополосе на территории Новой Москвы.

В начале января 2022 года Попов обратился в полицию о пропаже жены. Он рассказал, что его жена улетела отдыхать в Дубай, но перестала выходить на связь. В ходе проверки следователи выяснили, что женщина пределов РФ не покидала. Подробности резонансного дела читайте в материале «ВМ».

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