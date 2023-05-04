Пригожин заявил о невозможности применения ядерного оружия в ответ на атаку на Кремль

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Россия не может применить ядерное оружие в ответ на атаку беспилотников. Об этом в четверг, 4 мая, заявил предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может, — сказал он.

По его мнению, для начала российским властям надо выяснить, как это произошло. После выяснения всех причин постараться сделать из России ведущую державу в области развития технологий по разработке беспилотников и уже потом дать ответ, пишет пресс-служба Пригожина в Telegram.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

В связи с произошедшем было принято решение усилить системы безопасности Кремля. Также эксперты проведут анализ сложившейся ситуации.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает нужным. По его словам, власти дадут ответ после анализа всех угроз, которые киевский режим создал в отношении РФ посредством инцидента с дронами.