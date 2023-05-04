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Специалисты подмосковного Роспотребнадзора назвали полезные маринады для мяса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Специалисты подмосковного Роспотребнадзора назвали полезные маринады для мяса
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Специалисты подмосковного управления Роспотребнадзора рассказали, в чем лучше замариновать мясо для шашлыка.

По их словам, отличной основой для маринадов станут свежевыжатые соки. Это связано с высоким содержанием витамина С в них. Для пропитки мяса можно использовать лимонный, апельсиновый, гранатовый соки и даже сок киви.

Также можно использовать кисломолочные продукты. Они размягчают мясо за счет полезных бактерий и придают сливочный вкус шашлыку.

Минеральная вода хорошо смягчает мясо, особенно говядину. Для маринада можно использовать лечебно-столовую воду, передает «Радио 1».

В свою очередь диетолог Нурия Дианова посоветовала вместе с шашлыком есть зелень во избежание тяжести в животе и улучшения процесса переваривания пищи, передает RT.

Популярные виды мяса, которые используются для приготовления шашлыка, за год упали в цене. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе торговой сети X5 Group.

По данным торговой сети, россияне предпочитают шашлык из свинины или курицы. Также спросом пользуются куриные крылья и свиные колбаски.

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