Эксперт Клименко пояснил, какие профессии могут потерять востребованность из-за развития ИИ

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, какие профессии начали терять востребованность на фоне развития искусственного интеллекта.

Он отметил, что уже сейчас при помощи нейросетей создается большое количество текстов. Также ИИ может выполнять работу дизайнеров и сотрудников игровых студий, создавая новых персонажей.

— Удар пришелся по нашей индустрии и смежным. Бильдредакторы пострадали, рерайтеры, фотографы. Я пока вижу большой удар по контент-производителям всех видов, — пояснил Клименко в комментарии НСН.

В свою очередь врач Дмитрий Фомин отметил, что ИИ вряд ли сможет полностью заменить врачей, он может использоваться как вспомогательный механизм. Эксперт отметил, что пока нет ни одной автономной системы искусственного интеллекта, которая работает без участия врача или без перепроверки, передает издание «Невские новости».

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, к чему может привести работа с нейросетями в системе образования и какое место в ней должны занимать цифровые технологии.