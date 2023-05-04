Образовательные заезды для творческой молодежи «Таврида» стартуют 12 июня

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Федеральное агентство по делам молодежи проведет образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Мероприятия будут проходить с 12 июня по 23 сентября с незначительными перерывами.

Так, в рамках первого заезда молодые люди смогут углубиться в тему национальных особенностей, а также обсудить сильные стороны России. Также данный комплекс мероприятий приурочен к 100-летию поэта Расула Гамзатова.

Следующий заезд под названием «За сценой. Люди. Технологии, процесс» начнется 23 июня. Здесь молодежи будет предложено презентовать современные технологичные решения, связанные с организацией различных массовых мероприятий.

Кроме упомянутых, также будут организованы заезды, посвященные развитию науки, педагогике и дизайну.

Также в столице в 2023 году планируется проведение ряда мероприятий, которые помогут стрит-арт-художникам объединиться и реализовать свои идеи. Помимо этого, планируется провести образовательный курс «История стрит-арта», экскурсии и творческие мастерские, а также открытый конкурс граффити.