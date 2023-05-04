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Женщину похитили, ограбили и изнасиловали в Москве

Степан Жирнов
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Женщину похитили, ограбили и изнасиловали в Москве
Фото: МВД Медиа

Женщину похитили, ограбили и изнасиловали в Москве. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

По данным источника «Вечерней Москвы», мужчина встретил свою знакомую у метро и предложил прогуляться. Вскоре он выманил жертву в глухое место, где мужчину поджидали его сообщники. Компания избила девушку, отобрав у нее ценности и ключи от квартиры.

После этого девушку вывезли в лес, раздели и изнасиловали, заставив сообщить, где она хранит ценности. Получив желаемое, злоумышленники скрылись.

Другое жестокое преступление произошло в Калужской области. Четверо мужчин избили, изнасиловали и сожгли 36-летнюю знакомую, которая напилась и перестала себя контролировать.

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