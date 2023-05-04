Столичные электробусы проверили на уровень шума

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице провели замеры уровня шума в салонах электробусов. Исследование показало, что он не превышает установленной нормы. Об этом в четверг, 4 мая, рассказал заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в исследовании приняли участие восемь случайных электробусов КАМАЗ и ГАЗ 2018-2022 годов выпуска.

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— Замеры уровня шума в салонах электробусов проходили в покое при работе всех систем, а также при движении транспорта по маршруту. Результаты проверки показали, что наши электробусы соответствуют всем нормам, — сообщил Максим Ликсутов.

Он добавил, что исследования в системе столичного транспорта проводятся регулярно. Это позволяет обеспечить самые комфортные поездки для пассажиров, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столичном транспорте будут раздавать георгиевские ленточки. Их можно будет получить в метро на стойках «Живое общение» и на станциях от сотрудников ЦОМП, в вестибюлях метро и в наземном транспорте от контролеров, на стойках информации Северного и Южного речных вокзалов и на уличных парковках и спецстоянках ГКУ «АМПП».