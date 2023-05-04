Наземную часть дома на 234 квартиры начали возводить в Царицыне по программе реновации

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В районе Царицыно начались работы по возведению наземной части дома на 234 квартиры, который появится по программе реновации. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый дом появится по адресу Севанская улица, земельный участок 60, зона 38.1. В нем будет расположено 30 однокомнатных, 174 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир.

— Новостройка будет расположена недалеко от двух зеленых зон района — Аршиновского парка и парка «Сосенки». В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году, — рассказал Загрутдинов.

Рядом с домом находятся остановки «Севанская улица», где следуют два маршрута городского транспорта. Кроме того, за 20 минут можно дойти до станции метро «Царицыно» и «Кантемировская».

Архитектурное оформление здания будет соответствовать окружающим застройкам. В частности, фасад облицуют желто-белой бетонной плиткой, а также сопроводят светло-серыми и оранжевыми корзинками под кондиционеры, говорится на сайте Фонда реновации.

На северо-востоке Москвы проектируют и строят 21 новостройку общей площадью свыше 740 тысяч квадратных метров по программе реновации. Реализация проектов позволит обеспечить современным и комфортным жильем более 25 тысяч жителей столицы.