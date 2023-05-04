Фото: РИА Новости

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате свыше 92 миллионов гривен (примерно 194,6 миллиона рублей) при покупке здания обанкротившегося завода «Краян». Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны.

Труханов был заключен под стражу сроком на два месяца решением Высшего антикоррупционного суда. Он имеет право альтернативы внесения залога в 13 миллионов гривен.

В конце прошлого месяца суд изменил меру пресечения Труханову, который обязался внести залог в 30 миллионов гривен по делу «Краян». Однако он не исполнил своих обязательств, в связи с чем главу города снова взяли под стражу.

По информации следствия, в сентябре 2016 года руководство Одессы приобрело у частной структуры здание, ранее принадлежавшее предприятию «Краян», по завышенной цене. Вырученные средства фирма пыталась перечислить фиктивной компании. По версии правоохранителей, обвиняемые, включая Труханова, присвоили около 100 миллионов гривен, передает РБК.

Подобный случай коррупционной деятельности за последнее время фиксируется на Украине не впервые. По одному из таких поводов Минобороны Украины в феврале даже провело внутренний аудит своей финансовой деятельности на фоне сообщений о коррупции.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что украинское руководство украло половину выделенных Вашингтоном средств. Белый дом в свою очередь будет стараться скрыть это от глаз других стран.