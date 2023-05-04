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Подозреваемую в соучастии в убийстве 13-летней девочки в Санкт-Петербурге арестовали

Евгений Жуков
Происшествия
Подозреваемую в соучастии в убийстве 13-летней девочки в Санкт-Петербурге арестовали
Фото: shutterstock

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 15-летней Анфисе Румпан. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по статье УК РФ «Убийство малолетнего лица, совершенное группой лиц» до 2 июля 2023 года. Отмечается, что сам процесс проходил в закрытом режиме, передает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

В этот же день в суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего Ильи Татаринова. Подростка подозревают в убийстве 13-летней девочки, а его 15-летняя подруга якобы записала процесс на видео.

По предварительным данным, подростки вместе отправились в лес возле реки Каменки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сначала они просто общались, но затем Татаринов достал молоток и начал бить 13-летнюю девочку по голове. Его 15-летняя подруга сняла процесс на видео.

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