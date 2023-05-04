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Приметы и советы

В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль

Евгений Жуков
В мире
В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль
Фото: Unsplash

Власти Соединенных Штатов в настоящее время не располагают данными, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность украинской стороны к атакам беспилотников на Кремль. Об этом в четверг, 4 мая, заявила директор американской национальной разведки Эврил Хейнс.

— Очевидно, вы видели, что украинское правительство отвергло свою причастность к этим событиям. На данном этапе у нас нет данных, которые позволили бы вынести независимую оценку, — цитирует Хейнс РИА Новости.

Кроме того, представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби добавил, что заявления правительства РФ о том, что военно-политическое руководство Штатов стоит за атакой дронов на Кремль, являются ложными.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с данной ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву.

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