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Глава нацразведки Хейнс: США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия

Евгений Жуков
В мире
Глава нацразведки Хейнс: США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия
Фото: Минобороны РФ

Военно-политическое руководство США считает, что применение Россией тактического ядерного оружия на украинской территории в ходе спецоперации маловероятно. Такой вывод сделала директор американской национальной разведки Эврил Хейнс.

— С точки зрения (американского — прим. «ВМ») разведывательного сообщества, это крайне маловероятно, — цитирует Хейнс РИА Новости.

В начале апреля постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что Россия не угрожает никому ядерной войной и не несет ядерной угрозы. По его словам, любые подобные утверждения являются частью западной пропаганды.

При этом экс-разведчик США Скотт Риттер высказал мнение, что Россия сможет победить Украину без применения ядерного оружия и полной мобилизации в стране противника. По словам бывшего разведчика, поражение ВСУ неизбежно, особенно потому, что президент страны Владимир Зеленский отказывается от мирных переговоров с Москвой.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что даже продление ДСНВ не прекратит гонку вооружений между Россией и США. В течение следующих трех лет сохранится угроза перехода противостояния двух стран в «ядерную фазу».

Россия США Ядерное оружие
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