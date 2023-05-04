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Приметы и советы

Песков прокомментировал слова Белого дома о непричастности США к атаке БПЛА на Кремль

Евгений Жуков
Общество
Песков прокомментировал слова Белого дома о непричастности США к атаке БПЛА на Кремль
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова представителя Белого дома Джона Кирби о непричастности Соединенных Штатов к атаке беспилотников на Кремль.

— Мы именно сказали то, что хотели, — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Речь идет о высказывании Кирби, который заявил, что заявления правительства РФ о том, что военно-политическое руководство Штатов стоит за атакой дронов на Кремль, являются ложными.

В ночь на среду, 3 мая, кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. В результате были повреждены два медных листа на куполе Сенатского дворца.

В связи с произошедшем было принято решение усилить системы безопасности Кремля. Также эксперты проведут анализ произошедшего.

Кроме того, Песков рассказал о реакции российского лидера на атаку беспилотника. По его словам, президент всегда в таких ситуациях сохраняет «спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает».

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с данной ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России и Москву.

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