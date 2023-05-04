МО Турции: Переговоры по зерновой сделке пройдут 5 мая на техническом уровне

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Переговоры о продлении зерновой сделки состоятся 5 мая на техническом уровне. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны Турции.

— Вместо встречи заместителей министров, которую мы планируем провести завтра, будет проведена встреча на техническом уровне. Перед встречей заместителей министров возникла необходимость провести встречу с участием технического персонала из ООН, Турции, России и Украины. Эта встреча состоится завтра. После этой встречи на следующей неделе состоится встреча заместителей министров, — заявил министр обороны Хулуси Акар, чьи слова приводит издание Anadolu.

27 апреля Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили актуальные вопросы зернового соглашения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.