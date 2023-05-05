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Приметы и советы

Онкологи перечислили первые тревожные симптомы колоректального рака

Ирэна Колесова
Общество
Онкологи перечислили первые тревожные симптомы колоректального рака
Фото: Pixabay

Рак кишечника — один из наиболее распространенных и тревожных диагнозов для пациентов. Как и любое онкологическое заболевание, его важно распознать заранее, тогда прогноз будет более благоприятным. К сожалению, на поздних стадиях эта болезнь нередко приводит к летальному исходу.

В рамках исследований, проводимых Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе, были выявлены четыре так называемых красных флага, при которых нужно экстренно обращаться к врачу. Особенно это касается людей молодого возраста. Количество диагнозов «колоректальный рак» у людей до 50 лет в последние годы почти удвоилось, пишет MedicalXpress.

В рамках исследования были рассмотрены данные 5 тысяч человек из базы медицинского страхования. Основное внимание уделялось пациентам до 50 лет, у которых был выявлен рак кишечника. Выяснилось, что их заранее мучили боли в животе, кровотечение из кишечника, диарея и железодефицитная анемия.

— Колоректальный рак — не просто болезнь, поражающая пожилых людей. Мы хотим, чтобы молодые тоже знали об этих потенциально важных признаках и симптомах и действовали соответственно с ними. Особенно потому, что люди младше 50 лет считаются менее подверженными такой болезни, а значит, не проходят рутинный скрининг, — пояснил старший исследователь Инь Цао.

К 2040 году в России в 1,5 раза увеличится число колоректальных опухолей. Об этом рассказал абдоминальный хирург-онколог, заведующий отделением колопроктологии Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. Петровского Аркадий Беджанян. По словам специалиста, у людей пожилого возраста чаще всего выявляют онкологию, однако у молодежи заболевание протекает более агрессивно.

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