МЧС России предупредило жителей 11 российских регионов о сильных осадках и ветре

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В МЧС России предупредили о том, что в ближайшее время на территории сразу 11 регионов страны возникнут крайне сложные погодные условия. Прогнозируется сильный ветер, отдельные порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. На этом фоне возможны нарушения в работе электроснабжения. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

— На текущей неделе из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадением до 35 миллиметров осадков смешанной фазы на территории Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краев прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения. Это может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов, — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

В сообщении также добавляется, что на территории европейской части РФ такая же ситуация с непростыми погодными условиями может наблюдаться в Карелии, Краснодарском крае, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Крыму.Непогода прогнозируется и в Северной столице России.

Похолодание, которое установилось в Санкт-Петербурге в начале майских праздников, выходит на пик. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. В ближайшие дни город будет находиться под влиянием тыловой части циклона, поступление холодного воздуха усилится. В Петербурге пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах возможен мокрый снег.