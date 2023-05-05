Основателя «Центра Т» Яна Дворкина оштрафовали на 100 тысяч рублей по суду

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В Останкинском районном суде Москвы вынесли постановление о том, что известный психолог и гештальт-терапевт Ян Дворкин признан виновным в административном правонарушении. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Ян Дворкин является основателем и руководителем «Центра Т». Его признали виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола среди совершеннолетних».

Речь в обвинении идет о неких постах, которые ранее были опубликованы в Telegram-канале «Откровенно ЛГБТ+». В этом канале психолог рассказывал о своей личной жизни, а также делился новостями о работе собственного центра.

Работой подобных центров давно интересуются как минимум журналисты. Тренинги личностного роста и мотивационные форумы с привлечением маститых спикеров стали неотъемлемой частью современной действительности. Более того — за последние несколько лет количество заявок, еженедельно подающихся на подобные мероприятия, выросло почти на 60 процентов. Корреспонденты «ВМ» решили пожалеть свои деньги и отправились на бесплатные курсы, которые обещают обретение гармонии и уверенности в собственных силах.