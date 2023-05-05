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Москвичей в пятницу ожидают небольшие дожди и до 13 градусов тепла

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
Город
Москвичей в пятницу ожидают небольшие дожди и до 13 градусов тепла
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в пятницу, 5 мая, ожидается облачная погода с редкими прояснениями. Возможны небольшие осадки, воздух прогреется до 13 градусов выше нуля. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

В течение всего дня температура будет колебаться в диапазоне от 11 до 13 градусов тепла. К ночи заметно похолодает, столбики термометра могут опуститься до нулевой отметки, говорится в сообщении.

В некоторых районах возможны небольшие заморозки. Ветер в российской столице будет северо-западным, с максимальной силой порывов до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ближайшие выходные будут очень холодными. Однако после этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно похорошеет ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист также отметила, что погоду на наступающих выходных можно будет назвать плохой. В целом она будет похожа на то, что встретило жителей Москвы еще в самом начале апреля. По словам Поздняковой, в это время в столице ожидаются холодные температуры воздуха, дождь и мокрый снег.

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