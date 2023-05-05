Овчинский: Московское предприятие разработало собственную технологию производства керамических фильтров

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Изобретение московского производителя, на которое получен патент, предназначено для комплексной очистки производственных высокотемпературных газов. Технология позволит обеспечить соблюдение санитарных норм по примесям и веществам-загрязнителям в выбросах промышленных предприятий. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичный научно-технический центр «Бакор» создал и получил патент на технологию изготовления керамических фильтрующих элементов для очистки производственных высокотемпературных газов. Технические характеристики разработки превосходят показатели импортных аналогов. Например, она более устойчива к высоким температурам, а срок службы составляет от двух до пяти лет в зависимости от условий эксплуатации. Фильтр производится из отечественного сырья и материалов, — рассказал Владислав Овчинский.

Фильтры, изготовленные по новой технологии, будут особенно актуальны в металлургии, химической и нефтехимической отраслях, а также при производстве стекла и прочих высокотемпературных технологических процессах. Они способны очищать газы температурой в сотни градусов Цельсия от пыли и вредных примесей за счет химических реакций, протекающих на поверхности волокон.

Разработка позволяет использовать фильтрующие установки меньшего размера, что снижает стоимость монтажа и обслуживания. Кроме того, благодаря новой технологии не требуется «разбавлять» горячие очищаемые газы большими объемами атмосферного воздуха для снижения температуры на входе в фильтр, что является необходимым при использовании традиционных рукавных фильтров.

Производитель получил статус промышленного комплекса, что позволяет ему получать значительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на модернизацию своей площадки. Кроме того, компания получила заем на 200 миллионов рублей от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, средства были направлены на приобретение нового производственного и аналитического оборудования.