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Главные новости к утру 5 мая

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 5 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище может потенциально привести к затоплению территории Запорожской атомной электростанции. С таким заявлением выступил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

В МЧС России предупредили о том, что в ближайшее время на территории сразу 11 регионов страны возникнут крайне сложные погодные условия. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Великобритания решила направить фрегат с противокорабельными ракетами для наблюдения за российскими кораблями, которые якобы подошли слишком близко к землям королевства. Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на источник в сфере обороны, но официальных подтверждений этим данным пока нет.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над украинской столицей беспилотник. С таким заявлением выступило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в одной из социальных сетей.

Три человека стали жертвами очередной стрельбы в Сербии, которая произошла в селе Дубона. Такое сообщение в ночь на пятницу, 5 мая, распространило издание «Блиц». Известно, что в нападении заподозрили 21-летнего местного жителя. Он сумел сбежать с места преступления, теперь сербская полиция объявила его в розыск.

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