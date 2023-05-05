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Приметы и советы

В МВД опровергли обстрел сотрудников полиции в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
В МВД опровергли обстрел сотрудников полиции в Москве
Фото: МВД

Сообщения о том, что неизвестные обстреляли сотрудников полиции на юго-западе столицы, не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

— Информация о нападении на сотрудников полиции в Москве на Профсоюзной улице, размещенная в одном из телеграмм каналов, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В свою очередь источник из МВД сообщил «Вечерней Москве», что на месте проводились учения.

Ранним утром, 5 мая, ряд СМИ опубликовали сообщения о том, что неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов в Москве. Якобы полицейские в этот момент приехали на очередной вызов.

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