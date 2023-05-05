Технопарк и логистический комплекс появятся на участке бывшей промзоны «Вагоноремонт»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Столица выставила на торги право на комплексное развитие участка № 17, 18 бывшей промзоны «Вагоноремонт». Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В ходе редевелопмента планируется строительство около 123 тысяч квадратных метров научно-производственной и общественно-деловой недвижимости, в том числе логистического центра площадью 10 тысяч квадратных метров и технопарка, площадь которого составит 15,95 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

Реализация проекта позволит создать в городе порядка 660 новых рабочих мест. Помимо этого, инвестор сможет построить 165 тысяч квадратных метров жилья, 16,5 тысячи из которых — по программе реновации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще на пяти участках бывших промзон ведется проектирование и строительство объектов. Инвесторы преобразуют 75 гектаров земли, благодаря чему появятся современные городские кварталы с жилыми домами и необходимой жителям инфраструктурой.