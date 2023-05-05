СМИ: Gloria Jeans займет место Uniqlo на российском рынке

Фото: Unsplash

Японская одежная сеть Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух консультантов на рынке торговой недвижимости.

Как стало известно, на месте Uniqlo в московском торгцентре «Атриум» откроется точка Lime, в другом крупном объекте — AFI Mall — место займет Gloria Jeans. В Lime информацию не подтвердили, в Gloria Jeans заявили, что в ближайшие месяцы магазины ритейлера откроются в нескольких местах, которые ранее занимала Uniqlo.

При этом на текущий момент японский ритейлер не объявлял об окончательном уходе из страны, передает «Коммерсант».

Uniqlo приостановил работу всех своих магазинов в России, а также интернет-магазина с 21 марта 2022 года. Компания столкнулась с рядом трудностей, начиная с операционных сложностей и заканчивая ухудшением общей обстановки.

Также стало известно, что в двух торговых центрах Московской области открылись магазины бренда Bershka под названием Ecru. Уточняется, что в мае-июне новые бренды появятся в 10 городах, где открыты ТЦ «Мега».

Первый магазин под брендом Maag открылся в столице на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого Моста. По информации с официального сайта новой сети торговых точек, он будет работать с 10:00 до 22:00.

Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».