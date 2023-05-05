Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Xbox

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У некоторых пользователей Xbox в России возникли проблемы со входом в аккаунт. Об этом стало известно в пятницу, 5 мая.

При попытке входа появляется текст: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». Официального комментария от компании по этому поводу пока не поступало.

Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox на территории России, это касается даже приставок, приобретенных официально. Российские пользователи уже ощутили на себе эту проблему. Ретейлеры в стране подтвердили: обслуживание действительно прервалось.

Похожий случай с сервисами «Яндекса» произошел 6 февраля. Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

В начале февраля пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». Согласно представленной информации, сбой произошел в нескольких регионах практически одновременно. Наибольшее число сообщений об ошибках поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани. Позже в пресс-службе социальной сети подтвердили факт сбоя.