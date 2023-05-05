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Ефимов: Число регистраций юрлиц в первом квартале 2023 года выросло на 37 процентов

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Число регистраций юрлиц в первом квартале 2023 года выросло на 37 процентов
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В первом квартале 2023 года в Москве зарегистрировали 25,3 тысячи новых юридических лиц, что на 37 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В январе — марте 2023 года в столице зарегистрировали на 37 процентов больше юрлиц, чем за тот же период 2022 года, при этом прекратили деятельность 9,3 тысячи организаций — почти вдвое меньше, чем годом ранее. Такая динамика свидетельствует о росте экономической активности в городе, и эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. По итогам первого квартала 2023 года на Москву приходилось более трети новых юридических лиц в России, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева добавила, что уже второй год подряд число открывшихся компаний превышает количество закрывшихся. В 2022 году эта разница составила 320 компаний, а в первом квартале 2023-го — уже 16 тысяч.

Кроме того, в первом квартале текущего года на столичных торгах было реализовано 409 объектов коммерческой недвижимости. По словам Ефимова, это на 59 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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