Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заммэра Москвы Сергунина рассказала об участии волонтеров в патриотических программах

Евгений Силаев
Город
Заммэра Москвы Сергунина рассказала об участии волонтеров в патриотических программах
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Участниками патриотических программ стали почти 15,5 тысячи столичных волонтеров. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, волонтеры ежегодно участвуют в мероприятиях, связанных с сохранением исторической памяти. Не станут исключениям и торжества, посвященные 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

— 9 Мая — особый день для нашей страны. Он затрагивает каждую семью и объединяет поколения. Сохранять историческую память помогают волонтеры. В ближайшие дни они будут сопровождать ветеранов, проводить тематические акции на улицах города, координировать участников и гостей мероприятий, — рассказала Сергунина.

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
1/4
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
2/4
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
3/4
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
4/4
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В этом году запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. В частности, 6 мая начнет работу штаб, помогающий встречать ветеранов. Волонтеры будут работать на семи вокзалах и в трех аэропортах. Они помогут гостям заселиться в отель, посетить интересующие их места и сесть на поезд или самолет.

7 и 8 мая в оживленных местах столицы волонтеры будут вручать прохожим Георгиевские ленточки. Всего планируется раздать более 250 тысяч лент.

Накануне Сергунина пригласила москвичей в городские театры на мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По ее словам, горожан ожидает более сотни спектаклей и концертов.

Наталья Сергунина День Победы Волонтеры
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте