Заммэра Москвы Сергунина рассказала об участии волонтеров в патриотических программах

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Участниками патриотических программ стали почти 15,5 тысячи столичных волонтеров. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, волонтеры ежегодно участвуют в мероприятиях, связанных с сохранением исторической памяти. Не станут исключениям и торжества, посвященные 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

— 9 Мая — особый день для нашей страны. Он затрагивает каждую семью и объединяет поколения. Сохранять историческую память помогают волонтеры. В ближайшие дни они будут сопровождать ветеранов, проводить тематические акции на улицах города, координировать участников и гостей мероприятий, — рассказала Сергунина.

1/4 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 2/4 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 3/4 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 4/4 Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В этом году запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню Победы. В частности, 6 мая начнет работу штаб, помогающий встречать ветеранов. Волонтеры будут работать на семи вокзалах и в трех аэропортах. Они помогут гостям заселиться в отель, посетить интересующие их места и сесть на поезд или самолет.

7 и 8 мая в оживленных местах столицы волонтеры будут вручать прохожим Георгиевские ленточки. Всего планируется раздать более 250 тысяч лент.

Накануне Сергунина пригласила москвичей в городские театры на мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По ее словам, горожан ожидает более сотни спектаклей и концертов.